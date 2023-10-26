بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من منتصف الليلة في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

تجدر الإشارة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".