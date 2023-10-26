وزير النقل يبحث مع وفد البنك الدولي آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل مع وفد من البنك الدولي وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مؤكداً على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن المصري ومن جانبه أكد السيد / إبراهيم الدجاني مدير الممارسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – كبير الاقتصاديين في مجال النقل بالبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة

ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل على ثلاث مشروعات الأول هو انشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الي خط المناشي بالإضافة الي ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لطول 67 كم من خط الواحات والمشروع الثاني هو على ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاي البارود بطول 27 كم و المشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم حيث تم استعراض انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي / 6 أكتوبر ومد اعمال الجسور كما تم الانتهاء من اعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد وجاري مراجعته من قبل الاستشاري العام واكد الوزير على اهمية هذا الخط اللوجيستي الذي يخدم الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية ويخدم الموانئ الجافة بالسادس من اكتوبر ومدينة السادات

كما تطرقت المباحثات الي التعاون الحالي تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف / بطول 125 كم حيث اكد الوزير على ضرورة سرعة البدء في نزول الشركات الي مواقع العمل نظرا لأهميه المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.

واكد الوزير على إمكانية التعاون مع البنك الدولي في انشاء مركز للسيطرة والتحكم للنقل السككي في مصر أو في انشاء جهاز للنقل بصفة عامة يشتمل على النقل السككي وغيره من وسائل النقل الاخرى وتابع الجانبان التعاون المشترك في تقديم البنك الدولي للدعم الفني لإنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل بالتعاون مع الجانب الكوري والذي تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي تولية الوزارة بالعنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التعامل مع كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات النقل وحيث تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل المصرية والجامعة الوطنية الكورية للنقل وكذلك تم متابعة اخر المستجدات الخاصة بالمنحة المقدمة من البنك الدولي للمساهمة في تطوير النقل النهري بمصر