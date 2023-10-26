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حملة السيسى الرسمية تنشر فيديو وقفة المنصة للتضامن مع فلسطين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - بمشاركة شعبية حاشدة من القوى السياسية والشبابية والأهلية وحتى المواطنين من مختلف الأعمار؛ شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الوقفة الاحتجاجية امام المنصة الأسبوع الماضى تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتأييداً للقيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والسلم العام بالمنطقة.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للحملة جانبًا من اللقاءات على هامش الوقفة الاحتجاجية أمام المنصة بمدينة نصر، ليتشارك الجميع تحت شعار واحد "السلام رسالة.. السلام أمانة"، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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