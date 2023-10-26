لمواجهة صن داونز.. الأهلى يغادر مطار القاهرة إلى جنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 04:30 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى جنوب إفريقيا.

وتشهد رحلة طيران البعثة الى جنوب إفريقيا الهبوط ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، على ان تستأنف بعدها الرحلة إلى مطار جوهانسبرج.

وحرص المهندس محمد سراج الدين رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.