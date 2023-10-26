نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تصدر قرارًا بندب الدكتور محمد عبدالفضيل هلال نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والإئتمان.



وأكد البنك فى بيانه أن الدكتور محمد عبد الفضيل هلال يمتلك خبرة واسعة فى القطاع المصرفى، حيث شغل منصب رئيس الفروع ببنك مصر لمناطق القاهرة الكبرى والجيزة وأكتوبر والمدن الجديدة لعدد ( 315 ) فرعا منتشرة فى جميع المناطق والمراكز التجارية والهيئات والنوادى والمدن.



كما يتميز هلال بخبرة مصرفية أكثر من 33 سنة فى القطاع المصرفى، وترأس الفروع بجميع درجاتها حتى شغل منصب مدير عام الفرع الرئيسى ( مصطفى كامل ) عام 2013، ثم مدير عام مناطق فروع الجيزة، واشترك فى عملية اندماجات بنك القاهرة مع بنك مصر، ولجان اختيار القيادات بالبنك، وأدار المحافظ الإئتمانية ومثل بنك مصر فى العديد من الشركات التابعة لبنك مصر مثل شغل عضو مجلس إدارة لشركة مصر للتبريدات والتخزين، وشركة مصر العامرية للاستثمار العقاري.

كما يشغل حاليًا رئيس مجلس إدارة شركة العدنان للاستثمارات السياحية إحدى شركات بنك مصر، ويشغل عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ( إيجوث ) التابعة لوزارة قطاع الأعمال.



وقد أعرب الدكتور محمد عبد الفضيل هلال عن تطلعه بأن يساهم فى الاستمرار فى تحقيق النجاح الملموس للبنك فى الفترة الأخيرة، والاستمرار فى خطة تطوير البنك بتقديم خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة تتماشى مع أهداف البنك الاجتماعية وتنفيذ خطة إعادة هيكلة جديد ومتطور للبنك والعمل على الارتقاء بشأن البنك والعاملين به.



والجدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع المالي لوزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة فى تنفيذ أهداف الدولة لتحقيق ودعم التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين، وقد نجح البنك على مدى أكثر من 50 عامًا فى تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها الإيجابية على المجتمع وبصفة خاصة على الفئات الأولى بالرعاية.