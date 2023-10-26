نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يكرم أسر الشهداء وذوي الهمم بالندوة التثقيفية الـ51 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، واللِّواء وليد حامد الحماقي، قائدَ قوَّاتِ الدِّفاعِ الشَّعبيِّ والعسكريِّ، اليوم الخميس، مجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة، وذوي الهمم، وتم تبادل الدروع، وذلك في ختام فعاليات الندوة التثقيفية المشتركة بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، وتقديرًا ووفاءً لشهداء القوات المسلحة ولتضحياتهم في الدفاع عن مصرنا الغالية وشعبها الأصيل.

شهدت الندوة التثقيفية "حصاد النصر"، التي أقيمت بمركز الأزهر للمؤتمرات، في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف و”قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري"، كلمة لوكيل الأزهر، وقائد قوات الدفاع الشعبي، ومحاضرة للإعلامي الدكتور أحمد المسلماني، وفقرات إنشاد ديني ووطني، وفقرات شعرية في حب الوطن، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وعرضًا لفيلم (50) سنة عزة.

كما ركزت الندوة على انتصارات أكتوبر المجيدة، ودورها في تحقيق العزة والكرامة، وجهود الدولة المصرية وقواتها المسلحة في حماية أرض الوطن وتحقيق الانتصارات وتقديم أروع النماذج في التضحية والفداء والحفاظ على الأجيال الحالية والمستقبلية.