وزير النقل يبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل مع وفد من البنك الدولي وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مؤكدًا على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن المصري.

ومن جانبه أكد إبراهيم الدجاني مدير الممارسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – كبير الاقتصاديين في مجال النقل بالبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة.

جانب من الاجتماع

آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل على ثلاث مشروعات الأول هو انشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الي خط المناشي بالإضافة الي ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لطول 67 كم من خط الواحات والمشروع الثاني هو على ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / إيتاي البارود بطول 27 كم والمشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.

واستعراض الوزير انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي / 6 أكتوبر ومد اعمال الجسور كما تم الانتهاء من اعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد وجاري مراجعته من قبل الاستشاري العام، مؤكدا على أهمية هذا الخط اللوجيستي الذي يخدم الممر اللوجيستي القاهرة الإسكندرية ويخدم الموانئ الجافة بالسادس من أكتوبر ومدينة السادات .

كما تطرقت المباحثات الي التعاون الحالي لتحديث نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف / بطول 125 كم، حيث أكد الوزير على ضرورة سرعة البدء في نزول الشركات الي مواقع العمل نظرا لأهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.