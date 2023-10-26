الحكومة: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف الليلة في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

بدء العمل بالتوقيت الشتوي

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وتفصلنا ساعات على موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الشتوي 2023/2024 كافة أنحاء البلاد، حيث يبحث المواطنون منذ أول شهر أكتوبر الجاري عن موعد تغيير الساعة والتوقيت الشتوي في مصر عبر محركات الشبكة العنكبوتية.

ومر المواطنون بتجربة تغيير الساعة من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي، ويعتبر تغيير الساعة للتوقيت الشتوي مختلفًا بشكل كبير عن تغييرها للتوقيت الصيفي، حيث سيتم تأخير الساعة بواقع 60 دقيقة، أي سيشعر المواطنون بأن الزمن رجع للوراء لمدة ساعة.