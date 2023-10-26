نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصراع العربي مع الصهاينة وحرب إبادة غزة" في صالون رابطة الرواد بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف صالون السبت، التابع لرابطة الرواد بنقابة الصحفيين، اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق، الخبير الاستراتيجي العسكري، ومسئول ملف الصراع العربي والمصري الإسرائيلي، ليُقدّم تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التي يشنّها الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين بغزة، والإبادة البشرية من قِبل قوات الاحتلال الصهيوني.

ويستعرّض وكيل المخابرات العامة الأسبق، الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة والحرب الدائرة، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمود الشيخ سكرتير رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، ويحاوره الكاتب الصحفي محمد الشافعي، والكاتب الصحفى عبدالله حشيش، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر الساعة الواحدة ظهرًا، في قاعة طه حسين بالدور الرابع.