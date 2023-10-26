وكيل تعليم الجيزة يتفقد إدارتي الدقي وشمال للاطمئنان على سير العملية التعليمية

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أحمد جودة - القاهرة - قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بزيارة تفقدية لإدارتي الدقي وشمال الجيزة التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وتفقد سلومة جاهزية مبنى التوسعات بمدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الإعدادية بنين من أثاثات ودهانات وفناء وأثنى على الجهد المبذول للانتهاء من تسليم المبنى، وأصدر تعليماته بضرورة سرعة الانتهاء من تسليم المبنى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن مصرنا الغالية تنعم في تلك الفترة بتنمية اقتصادية في كافة القطاعات وحققت القيادة السياسية طفرة تنموية كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014 بالرغم من التحديات التي تواجه الوطن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية رغم الصعوبات التي واجهت مصر.

كما ظهر ذلك جليا أمام أعيننا ويجب علينا جميعا نعي ونرى ونشاهد تلك الإنجازات وأن نتكاتف ونمضى قدما خلف قيادتنا السياسية للحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن.

كما أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على الجهود المبذولة بالمدرسة الأساسية من حيث النظام والكثافات من خلال تفقده للفصول الدراسية والمكتبة والمعامل والتحاور مع الطلاب عن الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصرنا الغالية.

وكان برفقة خلال الزيارة المهندس عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة

وهالة كمال مدير عام إدارة الدقي.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرستي الشهيد علي خالد ( القومية سابقا ) للتعليم الأساسي، ومدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعتين لإدارة شمال التعليمية.

حيث تفقد سلومة الفصول الدراسية والمعامل، كما حضر حصة خاصة بالمكتبة وأكد على ضرورة الاستعداد لامتحانات شهر أكتوبر وتناقش من خلالها مع الطلاب حول التوعية بالمجهودات المبذولة من القيادة السياسية بمصر للارتقاء بالاقتصاد وبالتنمية المستدامة.

وكان برفقته سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة.

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة