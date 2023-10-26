"الصحفيين" تُكرّم العاملين الذين بلغوا سن المعاش وتوجّه الشكر لهم

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أحمد جودة - القاهرة - كرّمت نقابة الصحفيين، العاملين بالنقابة الذين بلغو سن المعاش، وتوجيه الشكر لهم، وصرف مستحقاتهم المالية.

وكرّمت النقابة، الأستاذ محمد عبدالمطلب مدير الإدارة المالية، والأستاذة وفاء سيد أحمد، وعيد عبدالله، بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين.

جاء ذلك بحضور جميع العاملين، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي رئيس لجنة الشؤون العربية، ومحمد خراجة أمين الصندوق،

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، إن نقابة الصحفيين دائمًا كانت، وستظلّ أسرة واحدة صحفيين وعاملين.

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