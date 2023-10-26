مطار العريش: استقبلنا 48 طائرة تحمل 997.57 طن من المساعدات الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - أعلن الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، في بيان اليوم إن إجمالى الطائرات التى وصلت الي مطار العريش الدولي 48 طائرة تحمل علي متنها مساعدات فلسطينية تضم 997.57 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة و3 سيارات إسعاف و19 طبيبا تركيا ومولدات كهرباء.

وأضاف زايد أن المساعدات الفلسطينية التى وصلت مطار العريش جائت من قبل جهات عديدة تضمنت 4 طائرات من منظمة الصحة العالمية، وطائرتين من اليونسيف، 3 طائرات من برنامج الغذاء العالمى، طائرتين من الغذاء العالمى واليونسيف، طائرة من الهيئة الخيرية الأردنية، طائرتين من الهلال الأحمر العراقى، طائرة من الصليب الأحمر الدولى، طائرة من المملكة الاردنية، 9 طائرات من تركيا، طائرة من الامارات، طائرة من تونس، 4 طائرات من قطر، طائرة من فنزويلا، طائرة من البرازيل، طائرة من روسيا، طائرة من باكستان، طائرة من الهند، 4 طائرات من الجزائر و4 طائرات من الكويت وطائرة من البحرين وطائرتين من المغرب وطائرتين من بريطانيا.

وأوضح رئيس الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، أن المساعدات الفلسطينية يتسلمها الهلال الأحمر المصرى فور وصولها لمطار العريش ونقلها لمخازن الهلال الأحمر فى مدينة العريش، فيما تنقل الأدوية للمخزن الإقليمي التابع لوزارة الصحة بالعريش.