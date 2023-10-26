وزير التنمية المحلية يبحث تطوير آليات تلقي وتسجيل الشكاوي من المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الخميس، مع الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومنظومة الشكاوي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بالدولة بإتاحة وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتلقى شكواهم ومشاكلهم والعمل على سرعة حلها بما يعزز ثقة المواطن في الحكومة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود منظومة الشكاوي الحكومية والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتلقى ومعالجة شكاوي المواطنين في جميع المحافظات والتعاون الجيد مع منظومة الشكاوي الموحدة بمجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تحرص على أن تكون الاستجابة لشكاوي المواطنين معيار مهم من معايير أداء تقييم القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات ، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت منذ أكتوبر 2018 مبادرة "صوتك مسموع" لتلك الشكاوي من المواطنين في عدد من الملفات ومنها القمامة والاشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وحققت المبادرة نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على التطوير المستمر لآليات تلقى ومعالجة الشكاوي عبر المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء والوحدات المحلية للتيسير والتسهيل على المواطنين ، بما يتيح الفرصة للمواطنين لتسجيل شكاواهم من خلال شباك موحد بالمراكز التكنولوجية على ان يتم الربط المباشر بالمنظومة وتفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين كمكتب خلفي لخدمة الشكاوى .

وشدد آمنة على أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من كل جهود الجهات المختلفة بالدولة لتحقيق رضا المواطنين والتيسير علي المواطن في تقديم الشكاوي ، مشيراً الي حرص الوزارة علي تقييم الاجراءات المتخذة في الشكاوي من المحافظات والإدارة المحلية لتحقيق الرضا الكامل للمواطن .

من جانبه أشاد الدكتور طارق الرفاعي بمبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية ، مؤكداً أنها مبادرة هامة وحققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ إطلاقها ، لافتاً إلى وجود تعاون مستمر مع المبادرة ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة والتعاون مع المحافظات لسرعة الاستجابة لشكاوي ومشاكل المواطنين .

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة أن المنظومة تحرص بصورة مستمرة ، على توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، بما يسمح للمواطنين تسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها .

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى وجود تقارير دورية يتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص أداء المنظومة، مشيراً إلى استعداد المنظومة لتقديم كل الدعم لمبادرات تلقي شكاوي المواطنين في جميع المحافظات .



وخلال اللقاء تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار الخاصة بتطوير آليات تلقي وتسجيل الشكاوي .