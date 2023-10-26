حصاد محمد صلاح فى الدورى الأوروبى قبل مباراة ليفربول ضد تولوز اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - قدم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي اداءً متميزًا في الدوري الأوروبي قبل المباراة المرتقبة أمام تولوز الفرنسي التي ستقام في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة.ليفربول ضد تولوز

ورصد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أرقام محمد صلاح في بطولة "يوروبا ليج" للموسم الحالي بعدما شارك في لقاءين سجل خلالهما هدفًا.

وجاءت أرقام محمد صلاح في الدوري الأوروبي كالتالي:

عدد المباريات : 2

عدد الدقائق: 61

عدد الأهداف: 1

أهداف من منطقة الجزاء: 1

أهداف خارج منطق الجزاء: 0

مجموع المحاولات: 4

محاولات على المرمى: 3

دقة التمرير: 75.5%

عدد الأخطاء: 1ليفربول ضد تولوز

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، برصيد 6 نقاط جمعهما من فوزين، فيما يأتي فريق تولوز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

كما يحتل أونيون سانت جيلواز البلجيكي المركز الثالث برصيد نقطة، ويتذيل لاسك لينز النمساوي ترتيب فرق المجموعة بلا نقاط.

ويسعي ليفربول، صاحب الأرض، والجمهور إلي الفوز لتعزيز صدارته للمجموعة، من أجل ضمان المركز الأول مبكرًا والاقتراب من حسم التأهل إلي ربع نهائي المسابقة القارية.

كما سيحاول تولوز، الضيف، تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز وخطف صدارة المجموعة أو التعادل لتأمين المركز الثاني، وإنهاء المنافسة عليه بشكل نهائي.

الدورى الأوروبى

وعاد الدولى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بعد غياب 6 مواسم، حيث شارك مع فريقه الريدز في الدوري الأوروبي وبدأ مواجهاته بالفوز على لاسك لينز النمساوى 3-1.

وسجل محمد صلاح 42 هدفا في البطولات الأوروبية الكبرى لليفربول، وهو أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب لنادٍ إنجليزي، بالتساوي مع تييري هنري مع أرسنال.

وشارك صلاح في الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرته، مع فريق رابع، إذ جاءت مشاركاته الثلاث الأولى بقمصان 3 فرق مختلفة.

وإجمالًا لعب صلاح 29 مباراة في الدوري الأوروبي، ساهم خلالها في 13 هدفًا، بتسجيل 6 أهداف، وصناعة 7 آخرين لزملائه.