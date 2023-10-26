نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوقيت الشتوي.. مترو الأنفاق يعلن مواعيد قطارات الخط الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المسؤولة عن الخط الثالث مواعيد تشغيل المترو تزامنا مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكدت الشركة، في بيان، استمرار بالعمل خلال اليوم على جداول التشغيل المعتادة وعدم التأثير على مواعيد تشغيل القطارات.

مواعيد مترو الخط الثالث

كما تم التأكيد أيضا على أن مواعيد التشغيل اليومية تكون على النحو التالي:

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات ١١:٣١ مساء.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور ١٢:٠٥ صباحا.

- مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة ١٢:٠٠ صباحا.

- مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٠٠ صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة ٢١:٣٠ مساء.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة ٢١:٤٥ مساء.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور ٢٢:٠٥ مساء.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة إلى عدلي منصور ٢٢:١٠ مساء.