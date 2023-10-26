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أحمد جودة - القاهرة - تابعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، استعدادات أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، لإمتحانات شهر اكتوبر لصفوف النقل.

مؤسس "أمهات مصر" تتابع استعدادات أولياء الامور لامتحانات شهر أكتوبر

ووجهت عبير، سؤال إلي أولياء أمور "جداول الامتحانات بدأت تنزل.. استعدتوا لامتحانات شهر اكتوبر؟". وتفاعل العشرات من أولياء الأمور مع المنشور، حيث قالت ولي أمر: “ بنحاول نقفل معهم الدروس الخاصة بشهر أكتوبر، وربنا معهم بس طبعا بنجري وضاغطين عليهم جدا”.

وذكرت ولية أمر آخري: “منهج أكتوبر كبير جدا جدا تقريبا نص منهج الترم خاصه العربى والماث”، وتابعت آخري: " المناهج أكبر بكتير من الوقت، ياريت تكون المناهج مناسبة للفترة الزمنية"، وقالت آخري: "الشهر ده جري بسرعه جدا وكم الدروس كتير خاصة لابتدائي كان المفروض يكون امتحانين بس نوفمبر وديسمبر والدرجات تنقسم عليهم، عشان الطالب يلحق يستوعب والمعلومة تثبت".

وناشدت عبير أولياء الأمور علي التركيز والاهتمام بالإمتحانات الشهرية لإنه ا ستساعد الطالب علي المتابعة والأستذكار أول بأول، وعدم تراكم أي دروس أو محتوي من المنهج، بالإضافة معرفة ولي الأمر المستوي الدراسي للطالب، وتلافي اي قصور في اي مادة.

وطالبت عبير أولياء الأمور بتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم لأداء المذاكرة والإمتحانات، والتركيز علي الغذاء الصحي المتوازن الذي يشمل كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لتساعد الطلاب علي التركيز والإنتباه مما ينعكس علي أدائه في المذاكرة والاستيعاب.



