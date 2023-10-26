نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للقضاء على التكدس والعشوائية.. سوق العياط الحضارى يدخل مراحله النهائية للتشغيل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل محافظة الجيزة جاهدة، على تطوير وإلغاء الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، وذلك لاستعادة المشهد الحضاري لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث تنفذ محافظة الجيزة، خطة للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين، وخاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، للعمل على ضبط الأسواق وضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق والقضاء على التكدس المرورى الذى تسببه الأسواق العشوائية.

ومن ضمن هذه الأسواق، سوق العياط الحضاري، والذي تستعد مدينة العياط لافتتاح السوق الحضاري الجديد، ليصبح تشغيله خطوة هامة نحو القضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين.

ويقام السوق على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، وذلك على مساحة 3700م2، تضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وخدمات المحمول، وتنفذ أعمال الإنشاء عن طريق مديرية الإسكان بالجيزة وبتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

كما يضم السوق الجديد، والذي يشهد أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لبدء تشغيله خلال الفترة القادمة، 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، كما أنه مجهز بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق مع مراعاة تجهيزه بجميع الوسائل وعلى أعلى مستوى.

وتم توفير موقع مؤقت لأصحاب الباكيات بالسوق القديم لحين الانتهاء من بناء وتجهيز السوق الحضاري الجديد.

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