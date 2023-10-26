موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 وتأخير الساعة 60 دقيقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - ازدادت عمليات البحث في الأونة الأخيرة عن موعد العمل بالتوقيت الشتوي، وتأخير الساعة 60 دقيقة، وفقا للقانون ولقرارات مجلس الوزراء، ونستعرض في هذا التقرير، موعد تطبيق التوقيت الشتوي.

التوقيت الصيفي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة».

التوقيت الشتوي

تم تحديد التوقيت الشتوي بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي تم تفعيله بعد سنوات طويلة من توقفه، حيث أقرت الدولة عودة التوقيت الشتوي مرة أخرى في آخر خميس من شهر أكتوبر، طبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بعودة العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، ويستمر لمدة 6 أشهر، وينتهى التوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ الليلة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

مواعيد عمل المحال التجارية في التوقيت الشتوي

يؤثر تطبيق التوقيت الشتوي على مواعيد عمل المحلات التجارية التي ستتغير تباعا للقرار، عدا محال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران فيتم استثنائها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.