الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 32

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب والشلاتين تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 32 22

بنهــــا 32 23

دمنهور 31 22

وادي النطرون 31 21

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 22

دمياط 31 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 22

السويس 34 23

العريش 31 22

رفح 31 21

رأس سدر 34 22

نخل 34 17

كاترين 28 15

الطور 32 22

طابا 32 23

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 29 20

العلمين الجديدة 28 21

مطروح 28 19

السلوم 28 17

سيوة 32 16

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 24

سفاجا 34 24

مرسى علم 35 24

الشلاتين 33 23

حلايب 32 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 34 20

بني سويف 34 19

المنيا 34 19

أسيوط 35 18

سوهاج 36 19

قنا 38 25

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 38 21

أبوسمبل 38 24