مطار العريش يستقبل طائرتين من الامارات والكويت تقلان مساعدات إغاثية لغزة.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:31 مساءً -

يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية والاغاثية من خلال الجسر الجوي المستمر إلى مطار العريش الجوي ، حيث استقبل المطار اليوم، الخميس، طائرة مساعدات قادمة من الامارات تقل شحنة من المساعدات المقدمة من منظمة اليونيسف لغزة.

كما استقبل مطار العريش اليوم ، طائرة قادمة من الكويت وتقل مساعدات خاصة بالشعب الفلسطيني بقطاع غزة .

وتسلم الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء شحنتي المساعدات ، وهي عبارة عن مواد ومستلزمات طبية ومواد غذائية وتم تفريغها ونقلها لمخازن مؤقته وأمنه بالعريش تمهيدا لنقلها عبر معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن إجمالى الطائرات التى هبطت بمطار العريش وصل إلى 50 طائرة، نقلت 997.57 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، إضافة لعدد 3 سيارات إسعاف، و19 طبيبا، ومولدات كهرباء.