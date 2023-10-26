القائمة الكاملة بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - حصلت "صوت الأمة" على نسخة بالقائمة الكاملة لأسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد التشكيك الأمريكي في الإحصائيات التي تصدرها الصحة الفلسطينية بالقطاع بشكل يومى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أكدت فى بيان لها اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تجردت من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن واشنطن تتحدث بلسان المحتل الإسرائيلي المجرم وتشكك بكل وقاحة في صحة الأرقام المعلنة للشهداء في القطاع.

وقررت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخروج وإعلان أسماء الشهداء أمام العالم بأسره، ليعرف حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجارى.

وأوضحت أن أبوابها مفتوحة لجميع المؤسسات للاطلاع على منظومة العمل الصحى فى وزارة الصحة، مضيفة: ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم.

شهداء العدوان على غزة شهداء العدوان على غزة

شهداء غزة شهداء غزة

إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية

إحصائية الصحة الفلسطينية إحصائية الصحة الفلسطينية