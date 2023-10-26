الترجى يضرب مازيمبى بثلاثية وينتظر الوداد بنصف نهائى الدورى الأفريقى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - تأهل فريق الترجي التونسي الى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي إثر فوزه على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "حماد العقبي" بمدينة رادس.أهداف الترجي

الترجي ضد مازيمبي

جاءت أهداف المباراة الثلاث عن طريق ياسين مرياح، أسامة بوقرة، محمد أمين توغاي في الدقائق 45، 76، 86 على التوالي لصالح الترجي.

وخسر الترجي مباراة الذهاب أمام مازيمبي بهدف نظيف ما جعل الفريق يتأهل بفارق مجموع أهداف مباراتيهما.

ورفعت جماهير نادي الترجي التونسي لاتفة عملاقة لدعم القضية الفلسطينية قبل انطلاق المباراة.

جاء رد فعل جماهير الترجي تزامنا مع الدعم الكبير في ملاعب العالم لضحايا الحرب في فلسطين خلال الأسابيع الماضية، وكتبت الجماهير على التيفو العملاق: "يا خيل الله اركبي.. وبالجنة أبشري"

وجاء تشكيل الترجي الرياضي في المباراة كالتالي:

أمان الله مميش، أمين توجاي، ياسين مرياح، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، غيث الوهابي، حسام تقا، يان ساس، أسامة بوقرة، حسام الدين غشة، ورودريجاز.

ومن المقرر أن يلتقى الترجى فى نصف النهائى مع الفائز من مباراة الوداد المغربي وإنيمبا النيجري التى ستقام مساء اليوم، فى المغرب بعدما حسم الوداد مباراة الذهاب بهدف دون رد خارج ملعبه.