نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة عن "الهجرة غير الشرعية" لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب ناهيا بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية الشباب- بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -الإدارة العامة لتنمية الشباب- ندوة عن الهجرة الغير شرعية لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب ناهيا، بحضور أحمد طنطاوي الصحفي بمؤسسة دار المعارف.

تناولت المحاضرة الهجرة الغير شرعية مع توضيح (مفهومها، أسبابها، مخاطرها ودور الدولة في التصدي لها)، كما تم عرض فيديوهات عن مخاطر الهجرة الغير شرعية من والنتائج التى قد تترتب عليها.

وتقدم الحضور ببعض الاسئلة عن الفرص البديلة للهجرة الغير شرعية، وأجاب المحاضر على كل الاستفسارات والأسئلة، واختتمت الندوة بصور تذكارية لجميع الحضور.

يأتي ذلك من حرص وزارة الشباب والرياضة على تسليط الضوء على تلك القضايا الهامة والظواهر المجتمعية المختلفة التى تنتشر بين أوساط الشباب وتؤثر سلبًا على المجتمع مما يعوق طريق التقدم والتنمية والنهوض بالوطن، والتصدى لمثل هذه الظواهر من خلال التوعية المستمرة عن طريق الندوات التفاعلية للشباب.

وتُنفذ الندوات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبتوجيهات نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية، إلهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب، رضا سفينة مدير إدارة البرامج الثقافية بالوزارة،رحاب عادل منسق النادي الثقافى، والمشرفة إيمان طاهر.

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