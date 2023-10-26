محمد صلاح على الدكة فى مباراة ليفربول ضد تولوز بالدوري الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقا ليفربول ضد تولوز التشكيل الرسمي لمباراتهما التي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.ليفربول ضد تولوز



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، ماتيب، تشامبرز.

خط الوسط: جرافينيبرش، إندو، جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، نونيز، هارفي إليوت.

تشكيل ليفربول

بينما جاء تشكيل تولوز الفرنسي كالتالي:

حراسة المرمى: ريستس.

خط الدفاع: ديسلر، كوستا، نيكولايسن، ديارا، سوازو.

خط الوسط: شميدت، سييرو، كاسيريس.

خط الهجوم: دونم، دالينجا.

تشكيل تولوز

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريق ليفربول في المباراة التي ستقام في العاشرة من مساء اليوم وسط متابعة من جماهير الكرة المصرية والعربية للمواجهة التي ينتظر ان يشارك فيها الفرعون بديلاً.

ويتواجد فريق ليفربول في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى 1.

بينما يتواجد فريق تولوز الفرنسي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وتسجيل هدفين وتلقى 1.

كما يحتل أونيون سانت جيلواز البلجيكي المركز الثالث برصيد نقطة، ويتذيل لاسك لينز النمساوي ترتيب فرق المجموعة بلا نقاط.

ويسعي ليفربول، صاحب الأرض، والجمهور إلي الفوز لتعزيز صدارته للمجموعة، من أجل ضمان المركز الأول مبكرًا والاقتراب من حسم التأهل إلي ربع نهائي المسابقة القارية.

كما سيحاول تولوز، الضيف، تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز وخطف صدارة المجموعة أو التعادل لتأمين المركز الثاني، وإنهاء المنافسة عليه بشكل نهائي.

الدورى الأوروبى

وعاد الدولى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بعد غياب 6 مواسم، حيث شارك مع فريقه الريدز في الدوري الأوروبي وبدأ مواجهاته بالفوز على لاسك لينز النمساوى 3-1.

وسجل محمد صلاح 42 هدفا في البطولات الأوروبية الكبرى لليفربول، وهو أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب لنادٍ إنجليزي، بالتساوي مع تييري هنري مع أرسنال.

وشارك صلاح في الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرته، مع فريق رابع، إذ جاءت مشاركاته الثلاث الأولى بقمصان 3 فرق مختلفة.

وإجمالًا لعب صلاح 29 مباراة في الدوري الأوروبي، ساهم خلالها في 13 هدفًا، بتسجيل 6 أهداف، وصناعة 7 آخرين لزملائه.