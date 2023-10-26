إكسترا نيوز: مطار العريش استقبل رقما قياسيا من الطائرات المحملة بالمساعدات أمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - قال إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز"، إن العديد من شاحنات المساعدات لغزة تصطف عبر معبر رفح، كما يواصل مطار العريش استقبال أسطول طائرات المساعدات القادمة لغزة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الكويت أرسلت طائرة اليوم هي الرابعة في الجسر الجوي الذي أقيم بين البلدين، وتضمنت مساعدات اليوم على 3 سيارات إسعاف وغدًا سيكون هناك طائرة أخرى عليها سيارتان للإسعاف إحداهما تعمل بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن محافظ شمال سيناء أكد أن المستشفيات على أهبة الاستعداد لعلاج المصابين من غزة، ولكن حتى الآن لم تخرج الإصابات.

وتابع أن هناك استعدادات متعلقة بالمستشفيات الميدانية وقبل يومين وصل 19 طبيبا تركيا على متن إحدى الطائرات، كما يوجد عدد كبير من الأطباء المصريين، والجميع مستعد لتقديم يد العون وسيارات الإسعاف جاهزة والمستشفيات الميدانية كذلك، ولكن لا نعلم هل سيسمح لها بالدول للقطاع أم لا.

وأكد أن مطار العريش استقبل العديد من الطائرات من الإمارات واليونيسيف وإنجلترا والأردن وهي أول من أرسلت طائرات مساعدات، بالإضافة إلى تونس والجزائر والبرازيل وفنزويلا وقطر وكينيا، مشيرًا إلى أن مطار العريش استقبل 10 طائرات بالأمس في رقم قياسي ليوم واحد من طائرات المساعدات.