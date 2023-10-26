انت الان تتابع خبر بشرى سارة لأصحاب المعاشات .. الحكومة تعلن عن صرف زيادة جديدة غير الـ600 جنيه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زفت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري، بشأن صرف زيادة جديد بخلاف الـ600 جنيه التي سوف يتم صرفها مع معاشات شهر نوفمبر المقبل.وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض عن كافة المعلومات حول الزيادات الجديدة التي سوف تصرف لأصحاب المعاشات خلال شهر نوفمبر المقبل، خلال الأيام القليلة القادمة.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

[المعاشات]

المعاشات

وفجرت هيئة التأمينات عن مفاجأة سعيدة والتي كانت بمثابة بشرى سارة لأصحاب المعاشات، والتي تتمثل في صرف زيادة جديدة بخلاف الزيادة الناتجة عن مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لأكثر من 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة التأمينات أن الزيادة الجديدة في المعاشات تتمثل في الزيادة السنوية التي تقدر بنسبة 15%، حيث أن الحد الأدني لها هو 175 جنيه، أما الحد الأقصى لها فهو 1635 جنيه ، وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الجديدة، حيث أن هذه الزيادة تصرف بداية من شهر أبريل الماضي بعد أن تم تقديمها بداية من شهر يوليو الماضي، مؤكدة إلي أن هذه الزيادة تصرف عن طريق منافذ هيئة التأمينات وهيئة البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي الحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف