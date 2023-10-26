انت الأن تتابع خبر حالة طقس الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية والمرتفعات الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة ودرجات الحرارة على جميع المدن والمحافظات، وهذا يأتي بالتزامن مع وجود ظاهرة في الساعات الأولى من الباكر والكثير من الأمطار التي تكون رعدية على العديد من المناطق المختلفة.

الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

وجاء في بيان رسمي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية أن حالة طقس الساعات القادمة تشهد العديد من التقلبات، وينتشر في البلاد اليوم الخميس طقس حار في النهار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وأيضاً مائل إلى الحرارة على كل السواحل الشمالية.

ومن ناحية أخرى تحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ما زالت تتأثر بحدوث امتداد خاص بمرتفع جوي في الطبقات الجو العليا ويعمل على زيادة فترات سطوع الأشعة الخاصة بالشمس نهاراً، وترتفع قيم الحرارة ويحبس الرطوبة داخل الطبقة القريبة من سطح الأرض ويساعد كثيراً على تكوين الشبورة المائية الكثيفة.

[حالة طقس الساعات القادمة]

حالة طقس الساعات القادمة

حالة الطقس ليلاً

وقالت غانم “من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 2 درجة إلى 3 درجات، الطقس من حار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، وتحديداً في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي”.

[حالة طقس الساعات القادمة]

حالة طقس الساعات القادمة

وجاء في البيان الخاص بالأرصاد أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وينتشر في الليل طقس لطيف في بداية الليل ومائل للبرودة في نهاية اليوم على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، وأيضاً لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتكون الشبورة الماضية في الساعات الأولى من الصباح والأخيرة من الليل، وتوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة التي قد تكون رعدية في بعض الأحيان على العديد من المناطق من أقصى جنوب البلاد على الفترات المتقطعة.