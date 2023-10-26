انت الأن تتابع خبر شوف هتوصل لكام .. التضامن تعلن عن توجيه عاجل بشأن علاوة المعاشات نوفمبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري، مفاجأة مفرحة للعديد من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية بشأن علاوة المعاشات نوفمبر 2023، والتي سوف تصرف لأكثر من 11 مليون قائم بالصرف مستفيد.وقررت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية صرف علاوة استثنائية الخاصة بغلاء المعيشة بقيمة 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه مصري، وذللك لمساعدتهم على مواجهة التحديات الناجمة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية التي قاربت على دخول عامها الثالث.

علاوة المعاشات نوفمبر 2023

علاوة المعاشات

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلي أنه سوف يتم صرف علاوة المعاشات نوفمبر 2023 يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من الشهر الميلادي الجديد عن طريق منافذ هيئة التأمينات وهيئة البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي، موضحة إلي أنه تم اتخاذ قرار عاجل في الساعات الماضية ينص على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية صرف المعاشات والعلاوة الجديدة التي يتم صرفها بآثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة خلال الأيام الماضية لمشاريع القوانين التي تقدمت بها الحومة بشأن الزيادات الجديدة للعديد من المواطنين في حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

زيادة المعاشات الاستثنائية

[أصحاب المعاشات يحصلون عليها من الشباك]

علاوة المعاشات

وأوضحت وزارة التضامن إلي أنه تقرر تشكيل لجان ميدانية لمساعدة المتقاعدين على الحصول على زيادة المعاشات الاستثنائية التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تويجهاً بصرفها لجميع أصحاب المعاشات في مصر دون استثناء، مؤكدة إلي هذه الزيادة سوف تكون غير الزيادة السنوية التي تقدر بحوالي 15% والتي نصت عليها أحكام قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.