انت الأن تتابع خبر مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية.. اعرفها للصفين الأول والثاني الثانوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية لكلاً من الصفين الأول والثاني الثانوي لمواد علمي “فيزياء وكيمياء وأحياء”، وهي الخاصة باختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر، وتعد من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع الطلاب باستمرار.

مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن الضوابط العامة لـ مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية وتشمل على 10 أسئلة إجبارية لكل سؤال درجة واحدة، وأيضاً زمن الإجابة التي توجد في ورقة الامتحان تصل لنصف ساعة تشمل الإجابة ووقت المراجعة، وأيضاً عدد المفردات 8 مفردات بدرجة لكل مفرد أي جميعهم بـ 8 درجات، وأما عن الأسئلة المقالية القصيرة تشمل على الشرح الوصف والسبب، وأيضاً ما يحدث إذا كان عبارة عن مسألة 2 مفرودة وتحسب ويكون بواقع درجة لكل مفردة وتكون بأجمالي 2 درجة.

وتقوم المدارس خلال الأسبوع القادم لاختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي، وأيضاً المديريات والإدارات التعليمية كشفت عن أنها مستعدة لتقييم كل الطلاب في شهر أكتوبر الحالي، والتوضيح أن الاختبار يكون بكل المدارس تحت إشراف التوجيه الخاص بالفنية للمواد داخل الإدارات التعليمية.

[مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية]

مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية

امتحانات شهر أكتوبر

وأجزمت الوزارة أنه لا تشمل الورقة الامتحانية على المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يأتي تحت اسم “مزيد من المعرفة”، وأضاف أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر يتم وضعها من نهاية إلى الأسبوع الرابع وفقاً لتوزيع المنهج.

[مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية]

مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية

وسيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر لكل طلاب صفوف النقل في الحصة التي تخص المادة، وهي التي يتم عقدها وبعدها يستكمل الطلاب اليوم الدراسي الطبيعي، وبعد عقد امتحانات شهر أكتوبر لكل الطلاب.