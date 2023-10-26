الاعلام الحكومي في غزة: إسرائيل دمرت 190 ألف شقة وتضرر 189 مدرسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:34 مساءً - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على القطاع بلغ 7028 شهيداً و18484 مصاباً، ووصول قرابة 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض ولازالت تتوالى البلاغات.

وأوضح المكتب الإعلامي في غزة عبر بيان له أن عدد المنازل التي تعرضت للقصف بلغت 6.500 وعدد الوحدات بلغ 190،000 وحدة، وعدد الهدم الكلي 29 ألف وحدة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 731 مجزرة راح ضحيتها 5224، كما ارتقى 219 شهيد من جنوب قطاع غزة من أصل 481 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة لمليون ونصف من النازحين في 223 مركز إيواء وتجمعات مستضيفة بالمستشفيات ومرافق ومنشآت عامة.

ولفت إلى أن عدد المقرات الحكومية في غزة التي تعرض للقصف من قبل طيران الاحتلال 79 مقراً وهناك عشرات المرافق والمنشآت الخدماتية والعامة، كما تم قصف 38 مسجد و3 من الكنائس بمدينة غزة، بالإضافة لتضرر 189 مدرسة منها 25 مدرسة خرجت عن الخدمة في قطاع غزة.

وأوضح أن الأوضاع في قطاع غزة باتت لا تحتمل في ظل تعطل معدات الإنقاذ ونفاد الوقود وتوقفها عن العمل وعدم قدرتها على انقاذ من هم تحت الأنقاض ولن يطول الوقت حتى لن تتمكن من انقاذ أي شخص من تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة في يومه العشرين، ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود إلى قطاع غزة.