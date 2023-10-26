جماهير الوداد تشعل مدرجات مباراة إنيمبا بدعم فلسطين: هى قضيتنا وروحنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:34 مساءً - أشعلت جماهير فريق الوداد المغربي مباراة إنيمبا النيجيري بدعم القضية الفلسطينية من خلال القيام بترديد أناشيد ورفع أعلام في مدرجات ملعب المركب الرياضي محمد الخامس خلال المواجهة المقامة حالياً في إياب دور الثمانية من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ورفعت جماهير الوداد المغربي لافتة كبيرة في مباراة إنيمبا بالدوري الأفريقي "هي قضيتنا وروحنا وهي في عناية الله والنصر قادم".

ورددت جماهير الوداد نشيد: "داري ودرب انتصاري، فلسطين ثأري وأرض الصمود، فدائي فلسطين، فلسطين أرض المسلمين، آه يا صلاح الدين، آه وعلى طريقك سيرين، آه يا صلاح الدين، نموت حنايا وتحيا فلسطين".

الوداد ضد إنيمبا

وحقق فريق الوداد الرياضى المغربي فوزا ثمنيا على مضيفه إنيمبا النيجيري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي فى آخر مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وتعذر وصول فريق إنيمبا النيجيري إلى الدار البيضاء وعادت الطائرة إلي مدينة لاجوس قبل أن تتمكن من الهبوط بمطار محمد الخامس، ووصلت بعثة فريق إنيمبا النيجيري إلى الدار البيضاء الأربعاء تمهيدا لمواجهة الوداد المغربي في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي، الدوري الإفريقي.

ونشر نادي إنيمبا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، فيديو لحظة وصول بعثة الفريق إلي الدار البيضاء مجددًا لمواجهة الوداد المغربي.

أعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الوداد ضد إنيمبا لمدة 24 ساعة، لتقام في التاسعة الخميس بدلا من الأربعاء بعدما تعذر سفر إنيمبا إلى المغرب بسبب عدم الحصول على تصريح هبوط الطائرة في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء

وعاد الوداد بنتيجة إيجابية وفوز ثمين يقربه خطوة من حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي لتسهيل مهمة حسم التأهل في الدار البيضاء.

وتقام النسخة الأولى من البطولة المستحدثة في القارة الأفريقية، بمشاركة 8 فرق من بينها أيضا الأهلي المصري والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام مباريات نصف النهائي لدورى أفريقيا لكرة القدم في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

"المطيع - أبو الفتح - حركاس - العملود - عطية الله - جبران - الدراوي - أحناش - لحتيمي - بوسفيان – البحري".