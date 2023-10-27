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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، يكون طقس اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل للحرارة على السواحل الشمالية.
فيما يكون طقس اليوم الجمعة 27 أكتوبر وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023
- القاهرة 32 23
- 6 أكتوبر 32 22
- بنها 33 23
- دمنهور 31 22
- وادي النطرون 33 21
- كفر الشيخ 31 23
- المنصورة 32 22
- الزقازيق 33 23
- شبين الكوم 33 23
- طنطا 32 22
- دمياط 30 22
- بورسعيد 29 23
- الإسماعيلية 34 22
- السويس 33 23
- العريش 33 22
- رفح 32 21
- رأس سدر 34 22
- نخل 34 17
- كاترين 28 15
- الطور 31 22
- طابا 31 23
- شرم الشيخ 35 26
- الإسكندرية 29 21
- العلمين 28 21
- مطروح 28 19
- السلوم 29 17
- سيوة 32 16
- رأس غارب 33 22
- الغردقة 34 23
- سفاجا 34 24
- مرسى علم 33 24
- شلاتين 33 23
- حلايب 31 24
- أبورماد 32 23
- رأس حدربة 30 24
- الفيوم 33 20
- بني سويف 34 19
- المنيا 34 19
- أسيوط 35 18
- سوهاج 36 19
- قنا 38 25
- الأقصر 38 24
- أسوان 40 25
- الوادي الجديد 38 21
- أبوسمبل 38 24
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