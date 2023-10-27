انت الأن تتابع خبر مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الشتوي.. اعرف الفجر هيأذن امته في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وتعد مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الشتوي من أكثر الأشياء التي تشغل بال الجميع حالياً بالتزامن مع تغيير الساعة وتأخيرها بدلاً من 12 عادت إلى 11 مرة أخرى، ولذلك يشغل بال الجميع في الوقت الحالي معرفتها لأنها من الأشياء الأساسية في الحياة التي لا يمكن أبداً تركها.

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الشتوي

وتعتبر مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الشتوي من أبرز الأشياء الهامة حالياً، وأيضاً موعد أذان الفجر الذي تغيرت اليوم بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي في كل المحافظات، وهي التي تأتي كما يلي:

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

أذان الفجر في القاهرة 4:36 صباحًا.

أذان الظهر 11:38 مساءً.

أذان العصر 2:47 مساءً.

أذان المغرب 5:11 مساءً

أذان العشاء 6:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

أذان الفجر في العلمين 4:47 صباحًا.

أذان الظهر 11:48 مساء.

أذان العصر 2:57 مساء.

أذان المغرب 5:21 مساءً.

أذان العشاء 6:40 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر في الإسكندرية 4:44 صباحا.

أذان الظهر 11:45 مساء.

أذان العصر 2:53 مساء.

أذان المغرب 5:18 مساء.

أذان العشاء 6:36 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر 4:37 صباحا

أذان الظهر 11:37 مساءً.

أذان العصر 2:45 مساء.

أذان المغرب 5:09 مساء.

أذان العشاء 6:05 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

أذان الفجر في 4:40 صباحا.

أذان الظهر 11:42 مساء.

أذان العصر 2:53 مساء.

أذان المغرب 5:17 مساء.

أذان العشاء 6:34 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر في سوهاج 4:33 صباحا.

أذان الظهر 11:35 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:57 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر في أسيوط 4:36 صباحا.

أذان الظهر 11:38 مساء.

أذان العصر 2:51 مساء.

أذان المغرب 5:15 مساء.

أذان العشاء 6:31 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر 4:39 صباحا.

أذان الظهر 11:32 مساء.

أذان العصر 2:45 مساء.

أذان المغرب 5:10 مساء.

أذان العشاء 6:25 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر 4:31 صباحا.

أذان الظهر 11:34 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:13 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر في أسوان 4:29 صباحا.

أذان الظهر 11:33 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:15 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.

تغيير الساعة في مصر

وأما عن العمل بالتوقيت الشتوي في مصر فهو يمتد بدءاً من الساعات الأولى اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، ويمتد إلى 6 أشهر وتنتهي يوم 26 أبريل 2024، وهذا طبقاً لما جاء عن مجلس الوزراء، وتم العمل بالتوقيت الشتوي في مصر عن طريق تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ويكون في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وتصبح 11 بدلاً من 12 طباحاً.