انت الأن تتابع خبر لمدة يومين متواصلين .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية؛ في بيان لها لمدة يومين من اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، خريطة قطع المياه عن بعض الأماكن التي تقع في المحافظة،وقامت شركة المياه في محافظة الدقهلية بنشر بيان على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث أنه ضم كافة المعلومات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، .

قطع المياه

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أن قطع المياه يومي الجمعة والسبت لمدة 3 ساعات متواصلة في تمام الساعة الواحدة صباحًا حتى الرابعة صباحاً من اليوم نفسه

سبب قطع المياه في محافظة الدقهلية

[شخص يقوم بملئ كوب مياه قطع المياه]

قطع المياه

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال صيانة بمحطة مياه جمصة (رافع مياه عثمان)

أماكن قطع المياه في محافظة الدقهلية

وكشفت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي جمصة بالكامل والمنطقة الصناعية والسجن العمومي والأمن المركزي، وبعض قرى بلقاس (زيان – والسلسول)

طلب عاجل

وطالبت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ أو من أي هاتف – 0952282406 – 0952284116 – 01147999752.