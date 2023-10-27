انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 15 منطقة في أسوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من الشوارع في أسوان قطع المياه اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 ، نتيجة ما يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية.وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان بيان لها في الساعات الماضية على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والذي كشفت خلاله عن التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية.

قطع المياه

[المياه تخرج من الصنبور]

قطع المياه

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 6 ساعات بداية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 27/10/2023 وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم السبت الموافق 28/10/2023.

سبب قطع المياه في محافظة أسوان

[زجاجة وكوب مياه قطع المياه]

قطع المياه

وأكدت شركة مياه أسوان أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال استكمال تركيب موزعات جهد المتوسط بمحطة فطيرة بكوم أمبو

أماكن قطع المياه في محافظة أسوان

وكشفت شركة مياه أسوان أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي من قرى إقليت – قرى الكاجوج – عمارات الصفوة – عمارات البشير – عمارات جبل الزلط – سبيل مكي – قرى المنشية عدا الغابة – أجزاء من قرى العتمور قبلي – أجزاء من قرى العباسية – قرية نجع العرب – قرى الدكة – قرى دهميت – مدينة كلابشة – قرى قورتة – قرى المالكي مدينة نصر النوبة – أجزاء من قرى عنيبة.

طلب عاجل

وتوجهت شركة مياه أسوان بطلب عاجل في بيانها اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري من المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.