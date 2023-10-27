نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، يسود طقس اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50 % تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط تكون حالته خفيف، وارتفاع الأمواج من 0.5 إلى 1 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر تكون حالته خفيف، وارتفاع الأمواج من 0.5 إلى 1 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة العطمى والصغرى اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحرى درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 29 درجة، الصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 35 درجة، والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 24 درجة.