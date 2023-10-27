نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: خطة خلال 4 أسابيع للنهوض بالشركة القابضة للري والصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للرى والصرف، بحضور رئيس الجمعية، وأعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال سويلم إنه تم خلال الإجتماع، الموافقة على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ للشركة القابضة للرى والصرف، وعرض وإعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للرى والصرف إعتبارًا من ٢٠٢٢/٤/١.

وأكد الوزير، خلال بيان اليوم، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.

كما أكد سويلم على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا، قبول الاستقالات المقدمة من مجلس الإدارة، حيث توجه الدكتور سويلم بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية.

وأعلن أنه تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف وذلك على النحو التالى:

• المهندس / علاء محمد حسن خالد – رئيسًا لمجلس الإدارة

• المهندس / محمود محمد الحسينى غلوش – العضو المنتدب التنفيذى

• فاروق محمد السيد مصطفى – عضو متفرغ للشئون المالية والإدارية

• المستشار / فرحات عبد العظيم عبد الجواد – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• المهندس / محمد سامى سعد محمد – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• حنان حمدى عبد المقصود – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• عيد عبد الفتاح مرسال – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

وعقب الجمعية.. عقد الوزير إجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد.. حيث وجه بإعداد خطة خلال ٤ أسابيع للنهوض بالشركات والتركيز على مبدأ الاستفادة بالميزة التنافسية لدى الشركات التي تتيح لها الفوز بعقود جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة، مع التأكيد على أهمية التدريب ورفع قدرات العاملين والارتقاء بمستواهم.

كما إلتقى الدكتور سويلم، الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة، وأيمن صلاح الدين وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.