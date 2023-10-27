نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماد الرمحي: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتحتاج من يذكرها بدرس 73 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر الكاتب الصحفي حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، سقوط صاروخ إسرائيلي على مدينة طابا المصرية، وإصابة 6 مواطنيين مصريين.

وقال "الرمحي" إن جميع طوائف الشعب المصري مُستعدة للموت في سبيل الله والوطن، وأن هناك 100 مليون مواطن مستعدون للشهادة فداءً لتراب هذا الوطن.

وأكد أن الشعب المصري فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري، في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللالزمة لحماية الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة حكومة وقيادة وجيشًا وشعبًا، لمواجهة إسرائيل إذا فكرت في المساس بأمن مصر القومي.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية خسرت المعركة في غزة، وتسعى لتحقيق أي بطولات وهمية لاستعادة شعبيتها في الشارع الإسرائيلي، فلجأت إلى الأعمال الصبيانية مثل صاروخ طابا، لتدعي زيفًا أمام الرأي العام الصهيوني، أنها قادرة على ضرب أهداف مصرية، وهو وهم زائف؛ لأن الجيش المصري قادر على ردع إسرائيل ومن خلفها.

وأضاف حماد الرمحي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لديها عداء دفين تجاه مصر، خاصة بعد معركة غزة التي كسرت شوّكت جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكبّدت تل أبيب خسائر قُدّرت حتى الآن بأكثر من 50 مليار دولارٍ، مشيرًا إلى أن سبب العداء تجاه مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل خاص، هو الموقف المصري الصلب تجاه المشروع الإسرائيلي، الذي كان يستهدف تهجير أهالي غزة إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد "الرمحي" على قدرة القوات المسلحة المصرية، حماية أراضيها، وردع أي عدوان على سيناء، أو أي بقعة في الأراضي المصرية.