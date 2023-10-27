الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على لغزة لـ7326

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 01:33 مساءً - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة الدكتور أشرف القدرة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7326، مطالبا بضرورة اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.

أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن بيان القمة الأوروبية حول العدوان على غزة جاء غامضا ومخالفا لتطلعات الشعوب الأوروبية نفسها، موضحا أن البيان الأوروبي لم يأت على حماية المدنيين ووقف إطلاق النار وإدانة الهجوم الوحشي الإسرائيلي على المدنيين.

وأضاف سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي في تصريحات للقاهرة الإخبارية: انقسام كبير داخل الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية بسبب الانحياز الأعمى إلى إسرائيل، والموقف الأوروبي الرسمي تجاه العدوان على غزة لم يرق إلى مطالب شعوبهم التي رفضت قتل الأطفال، مشيرا إلى أن البيان الأوروبي لم يركز على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.