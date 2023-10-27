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محافظ الجيزة يتابع جهود حملات رفع كفاءة الطرق الداخلية والنظافة بشبرامنت

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أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التواجد الميداني لأجهزة مركز ومدينة ابو النمرس وشن حملات لتحسين مستوي النظافة ورفع كافه المخلفات وتمهيد وتجريد الطرق لتسهيل حركة المواطنين. 
واطلع المحافظ على جهود حملات رفع كفاءة النظافة بكافة الطرق الرئيسية والداخلية بقطاع شبرامنت وبزاوية أبو مسلم والتي ساهمت في تحسين مستوي النظافة ورفع نحو ٦٠ طن مخلفات وتجريد وتمهيد الشوارع الداخلية بشبرامنت لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.  


كما شملت الجهود رفع كافه تجمعات المخلفات بمحيط المدارس وذلك في استجابة فورية للشكاوي الواردة في ذلك الصدد. 


وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمواصلة جهود رفع المخلفات ومتابعه أداء شركات الجمع السكني والتواجد الميداني الدوري للاستجابة لكافة شكاوي المواطنين. 
وفي ذلك الاطار تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع تغطية ترعة المنصورية بقطاع مركز ومدينة ابو النمرس والتي تم إنجاز  ٩٥ % من الأعمال المدرجة ضمن المرحلة الاولي وجاري الاستكمال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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