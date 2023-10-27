كلوب يمدح محمد صلاح قبل مواجهة نوتنجهام بالدوري الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - انهال الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بالإشادة على النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق قبل مواجهة نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وأشاد مدرب ليفربول بمستوى النجم المصري محمد صلاح، قائلا: "من الواضح أنه يستمتع بالمجموعة، أعتقد أن هذا شيء واضح، رأيته على مقاعد البدلاء، فهو يريد اللعب دائمًا، لكنه استمتع أيضا بمشاهدة اللاعبين الآخرين، ثم لعب كبديل وسجل هدف".

وواصل كلوب: "أنا سعيد حقًا من أجله. بالطبع كان رجلًا قويا بالفعل لفترة طويلة الآن، لكنه ينمو مع الدور الذي يلعبه لنا، منذ اليوم الأول هنا كان عليه فعل اشياء مختلفة وتكيف مع ذلك بشكل رائع".

وتابع: "هو لاعب شامل، عندما كان شابًا كان سريعًا جدًا، يخترق الخطوط، مع روما؛ كان دزيكو لاعب محطة وصلاح ينطلق.. منذ اليوم الأول هنا كان عليه فعل اشياء مختلفة وتكيف مع ذلك بشكلٍ رائع".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن توتنهام المتصدر.