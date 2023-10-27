أخبار مصرية

الاحتلال الإسرائيلى يحطم النُصب التذكارى للصحفية شرين أبو عاقلة.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، شارع الشهيد الفلسطينية شرين أبو عاقلة، خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية، كما هدمت النُصب التذكارية للصحفية الفلسطينية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن قوات الاحتلال دمرت مصادر تزويد المنطقة بالمياه، مما أدى إلى تعطل الحياة اليومية بالمنطقة.

وأطلقت بلدية رام الله الفلسطينية اسم الإعلامية شيرين أبو عاقلة، على أحد شوارع المدينة في الضفة الغربية.

 

واستشهدت الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، في مايو من العام 2022، بعدما استهدفتها قوات جيش الاحتلال خلال تغطيتها لأحداث في جنين.

 

تجريف الشارع

تجريف الشارع

 

نصب تذكاري لشرين أبو عاقلة

نصب تذكاري لشرين أبو عاقلة

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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