نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف لأهالي نويبع: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية بأهالي نويبع وشيوخ قبائل جنوب سيناء، وذلك عقب صلاة الجمعة اليوم 27 أكتوبر 2023م، حيث حيَّا وزير الأوقاف أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

أهالي سيناء وشيوخها يؤكدون وقوفهم الصادق خلف الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه

وقد عبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق، ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وما يتم في عهد سيادته من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة المصرية في سيناء، معبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها بصدق عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء.