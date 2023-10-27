نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن بكرداسة ترصد آراء الشارع حول تهجير سكان غزة إلى سيناء (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت حملة مواطن لدعم مصر بمنطقة كرداسة في الجيزة، عدد من آراء الشباب، حول القضية الفلسطينية، ودعوات تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء الحبيبة، وكذلك معرفة رأيهم في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأجرت سمر صبري، منسق حملة مواطن بكرداسة، لقاء من عدد من المواطنين خلال تواجدهم بأحد المتنزهات بالمنطقة، لمعرفة رأيهم حول الأحداث الجارية الآن في فلسطين، والمخاطر التي تواجهها مصر، وكذلك دعوات تهجير سكان غزة، وإنشاء مدينة لهم داخل سيناء.

وقالت إحدى الفتيات، إن الدعوات مرفوضة بشكل قاطع ليقبل التأويل، وأن مصر لن تقبل بتوطين أهالي غزة في سيناء أو تهجيرهم من أرضهم، مؤكدة دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات تحفظ حق مصر وأمنها.

وفي ذات السياق قالت إحدى السيدات، إن سيناء أرض عزيزة على كل مصري وعانينا كثيرا حتى حصلنا عليها وتم استردادها من العدو، ولن نقبل أن يمسها أحد أو يحاول المساس بها من خلال تهجير أو توطين أو اعتداء من قبل أي قوات كانت على وجه الأرض.