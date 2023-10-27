نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللواء محمد أمين.. تاريخ طويل من العطاء والخدمة المشرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الأسبوع الماضي اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بعد مسيرة طويلة من العطاء طوال سنوات خدمته بالقوات المسلحة المصرية.

وولد اللواء محمد أمين في قرية العزيزية مركز منيا القمح بمحافظ الشرقية، له 4 أشقاء منهم اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق والمهندس سالم نصر سكرتير عام محافظ الشرقية الأسبق، بالإضافة إلى 3 شقيقات.

تخرج في الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتى درجة لواء، وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.

وفي 2015 أصدر إبراهيم محلب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقتها، قرارًا بتعيين اللواء محمد أمين إبراهيم نصر الذي كان عضوا في مجلس أمناء صندوق تحيا مصر أمينا للصندوق وشغل أيضًا منصب أمين صندوق تحيا مصر منذ مارس 2021 وحتى وفاته كما كان له دور كبير في العديد من المبادرات الرئاسية الضخمة التي نفذها صندوق تحيا مصر ومنها مبادرة حياه كريمة في الوجه القبلي لتطوير الصعيد.

وفي 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 291 بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية بعدما وكان مشرفًا على بناء فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين وأثبت جدارته الإدارية، حيث نجح في توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لعملية تطوير وتحديث القوات المسلحة.

وكان آخر لقاء للواء محمد أمين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي، حيث استعرض نشاط صندوق تحيا مصر، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، وتم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر.