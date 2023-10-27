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وزير الأوقاف يسلم محافظ جنوب سيناء شهادة الجودة والاعتماد لـ 4 مساجد

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أحمد جودة - القاهرة - سلَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لـ4 مساجد بجنوب سيناء هي: 
1. مسجد الصحابة - شرم الشيخ.
2. مسجد المصطفى - شرم الشيخ. 
3. مسجد الروضة - الطور. 
4. مسجد الهدى - دهب.

كما كرَّم وزير الأوقاف إمامين وإدارية في جائزة التميز الوظيفي على مستوى محافظة جنوب سيناء من العاملين بالأوقاف، وهم: 
1. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي - إمام وخطيب - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.
2. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - إمام وخطيب - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.
3. السيدة/ عزة محمود عزمي فرغل - محاسب ومراجع - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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