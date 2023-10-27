نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يسلم محافظ جنوب سيناء شهادة الجودة والاعتماد لـ 4 مساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لـ4 مساجد بجنوب سيناء هي:

1. مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

2. مسجد المصطفى - شرم الشيخ.

3. مسجد الروضة - الطور.

4. مسجد الهدى - دهب.

كما كرَّم وزير الأوقاف إمامين وإدارية في جائزة التميز الوظيفي على مستوى محافظة جنوب سيناء من العاملين بالأوقاف، وهم:

1. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي - إمام وخطيب - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.

2. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - إمام وخطيب - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.

3. السيدة/ عزة محمود عزمي فرغل - محاسب ومراجع - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.