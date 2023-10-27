مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال يجر المنطقة إلى حرب إقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 06:36 مساءً - قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن "عدم وقف الحرب الآن قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية"، مؤكدا أنه يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف كلمته أمام الأمم المتحدة اليوم الجمعة بخصوص الأوضاع فى غزة، أنه "يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب وقف استهداف المدنيين فى القطاع،

وتابع السفير أسامة عبد الخالق: "مصر ستستمر في جهودها لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

ولليوم الـ21 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.