تشكيل الزمالك أمام إنبي: عواد يحرس العرين.. ومحمود علاء وعبد الغني يعودان للدفاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 06:36 مساءً - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.