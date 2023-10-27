جيش الاحتلال: القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 06:36 مساءً - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

يأتي هذا في وقت قالت فيه وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

ولليوم الـ21 على التوالى يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.