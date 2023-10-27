إعلام فلسطيني: أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب مدينة القدس المحتلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 07:38 مساءً - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام فلسطيني، أن أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب مدينة القدس المحتلة.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن تقارير إعلامية غربية، إن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة، كما انطلقت رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل، في وقت سمع فيه دوي انفجارات عنيفة تهز تل أبيب الآن، كما ذكرت القناة انطلاق دعوات للخروج بمسيرات في الضفة والقدس تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة.

أتي هذا في وقت قالت فيه وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

ولليوم الـ21 على التوالى يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.